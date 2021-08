Dos motoristes, ferits en dos accidents a Andorra la Vella

Dos motoristes han resultat ferits aquest dijous a la tarda en dos accidents, tots ells a la parròquia d’Andorra la Vella.

La policia ha rebut l’avís del primer accident a les 16:42 hores. Els fets han passat a la C.G. 1, a la rotonda de Les Costes. En aquest accident només s’ha vist implicada una motocicleta, Kymco Agility 125 (AND). El seu conductor, home de 22 anys, ha resulta ferit.

L’avís del segon accident s’ha rebut a les 17:24 hores, i en aquesta ocasió els fets han tingut lloc a la mateixa via, però a l’alçada de la rotonda Prat Salit. En aquest cas hi ha hagut dos vehicles implicats, un turisme Volvo XC90 (and) i una motocicleta Vespa 200 (ESP). El conductor de la motocicleta, home de 26 anys, ha resultat ferit.