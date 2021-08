L’Alt Urgell i el Pallars Jussà, a nivell 2 del pla Alfa de risc d’incendi

El Govern de la Generalitat de Catalunya i els Agents Rurals han activat per a aquest divendres el nivell 2 del pla Alfa a l’Alt Urgell i al Pallars Jussà. Això significa que en aquestes comarques hi ha un risc d’incendis entre moderat i alt i, per tant, s’hi reforcen els controls i les mesures preventives per evitar l’aparició de focs i per reaccionar-hi en cas que es produeixin. En la mateixa situació hi ha el Solsonès i bona part de les regions de la Plana de Lleida i del Camp de Tarragona.

Al conjunt de l’Alt Pirineu i Aran, ara mateix el risc més elevat és al massís del Montsec, on s’ha activat el nivell 3. El mateix s’ha fet al vessant sud d’aquesta serra, a la comarca de la Noguera. L’altra zona on s’ha establert aquest nivell màxim de vigilància a l’àrea compresa pel Baix Segrià i el nord de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Priorat. En aquesta última comarca, a més a més, s’ha tancat els accessos a alguns camins i espais naturals, atès que es considera que hi ha un risc extrem a causa de la sequera que afecta la zona.

En canvi, el risc d’incendi actual és baix a la Cerdanya, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i l’Aran, gràcies a les pluges d’aquest començament de setmana que, per exemple, han deixat un registre de gairebé 40 l/m2 a Puigcerdà. Per això, ara estan a nivell 1 del pla Alfa, el mateix que hi ha a quasi tota la Catalunya Central.

De la seva part, el Ripollès i la Garrotxa són les dues úniques comarques que ara mateix tenen un risc nul (nivell 0). La resta de la regió de Girona està a nivell 1, amb l’excepció de l’Alt Empordà, que està a la mateixa escala que l’Alt Urgell (2).