Dos detinguts pel cas de presumpta agressió sexual de Cap d’Any, al Pas de la Casa

El dia 1 de gener, el Cos de Policia va ser requerit des del servei d’urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, en activar-se des del centre sanitari un codi lila per una presumpta agressió sexual a una jove no resident de 17 anys a la vila del Pas de la Casa. D’immediat es va iniciar el protocol establert, i l’enquesta per a aclarir els fets van permetre la detenció, el mateix dia 1, al Pas de la Casa, d’un jove veí d’Andorra de 23 anys.
Com a continuació de la investigació -informa del servei de l’ordre- es va detenir al dia següent, 2 de gener, a Canillo, un altre jove, també veí del Principat, de 24 anys. Ambdós com a presumptes autors d’un delicte contra la llibertat sexual.