El PS pregunta al govern sobre la Unitat de Conductes Addictives

El conseller general i president suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró Rocamonde, ha entrat una pregunta oral al Govern en relació amb la situació de la Unitat de Conductes Addictives (UCA) i el grau de compliment del Pla Integral de Salut Mental (PISMA). Aquesta iniciativa s’emmarca després d’analitzar les respostes del Govern a diverses preguntes escrites formulades pel Grup Socialdemòcrata sobre la UCA, així com “davant la preocupació expressada per diferents associacions del país pel que fa a l’aplicació efectiva del PISMA”.
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha plantejat “reiteradament”, tant per via escrita com oral, “la necessitat de garantir que les polítiques públiques en matèria de salut mental s’ajustin estrictament a les directrius, els objectius i el calendari establerts en el Pla Integral de Salut Mental, aprovat com a full de ruta estratègic per al país”.
En aquest sentit, la pregunta presentada demana al Govern si considera que existeixen contradiccions entre les actuacions actuals en matèria de salut mental i el que preveu el PISMA, i si s’està respectant íntegrament el contingut, els objectius i el calendari d’implementació del Pla.
La pregunta serà resposta de forma oral davant del ple del Consell General, “amb l’objectiu de garantir transparència, retiment de comptes i una correcta planificació de les polítiques de salut mental, un àmbit que el Grup Socialdemòcrata considera prioritari per al benestar de la ciutadania”, assenyala la formació progressista.