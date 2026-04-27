Dos arrestats per alcoholèmia, un d’ells després de patir un accident

Quant a detencions per conducció sota els efectes de l’alcohol, la darrera setmana la Policia ha arrestat tres persones. Dimarts a la tarda es va detenir un home de 75 anys que circulava en sentit ascendent per l’avinguda Salou i va avançar un cotxe patrulla pel carril central, que estava habilitat en sentit descendent, fent diverses maniobres per a no col·lidir amb altres vehicles. Va donar una taxa d’1,63.
El cap de setmana, la Policia ha arrestat dues persones més: un conductor de 46 anys amb un positiu d’1,78 després d’un accident de circulació de danys materials a la CG-3 i un turista de 49 anys que accedia al país per la frontera del riu Runer amb una taxa d’alcoholèmia d’1,85.
Detingut per incomplir ordres d’expulsió
Finalment, un home de 57 anys va ser detingut a Andorra la Vella com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia i contra la Funció Pública per incomplir diverses ordres d’expulsió.