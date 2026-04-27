Un curs d’ensinistrament de gossos tofonaires organitzat per l’Escola Agrària del Pirineu impulsa noves oportunitats per a la truficultura

L’Escola Agrària del Pirineu (Bellestar, Alt Urgell) del Departament d’Agricultura de la Generalitat ha organitzat el Curs bàsic d’ensinistrament de gossos tofonaires, celebrat els dies 25 i 26 d’abril a la finca Les Colomines. Aquesta formació s’emmarca en l’oferta de formació contínua de les Escoles Agràries i respon a l’interès creixent per la truficultura a Catalunya.
La tòfona viu actualment un moment d’expansió gràcies a les bones condicions naturals del territori i al seu alt valor gastronòmic. En aquest context, la truficultura es consolida com una oportunitat de diversificació agrària i desenvolupament rural. El curs ha posat el focus en el paper essencial del gos en la recerca d’aquest fong i en la importància d’un bon procés d’ensinistrament.
La formació, amb una durada de 15 hores, ha combinat continguts teòrics i pràctics per a oferir les bases necessàries per a iniciar-se en aquest àmbit. Hi han participat 13 alumnes, 8 dels quals han assistit amb el seu propi gos per a poder aplicar els continguts pràctics. Les persones participants han pogut conèixer les principals espècies de tòfona, els arbres hoste i els tipus de sòl on es desenvolupen, així com criteris per a seleccionar un gos de treball i eines bàsiques d’obediència.
El professorat ha anat a càrrec de Raúl de la Morena, intèrpret micològic per l’European Mycological Institute i guia de gossos detectors de tòfona per l’Associació Nacional d’Ensinistradors Canins Professionals, acompanyat de la gossa Cueva, amb experiència en plantacions, cerca de tòfona silvestre i competicions.
La valoració global del curs per part de l’alumnat ha estat positiva, destacant especialment l’interès per la realització de formacions de major durada centrades en l’ensinistrament i el cultiu de la tòfona al territori. En aquest sentit, el professor Raúl de la Morena subratlla que “la demanda de formació en aquest àmbit està creixent de manera clara, i és important oferir itineraris més extensos que permetin consolidar competències tant en truficultura com en ensinistrament caní”.
Al llarg del curs, l’alumnat ha adquirit coneixements sobre la realització d’un ensinistrament segur, efectiu i respectuós amb el benestar del gos. També ha pogut observar diferents tipus de Tuber, les seves espores i rebre una introducció al cultiu de la tòfona. Durant les sessions pràctiques s’han observat avanços significatius en un nombre considerable de gossos participants, tant en l’obediència com en la cerca de l’olor de tòfona.
Cal assenyalar també que l’alumnat ha assimilat continguts tant en l’àmbit de la truficultura com en el de l’ensinistrament caní.
Aquesta iniciativa reforça el compromís del Departament d’Agricultura de la Generalitat i les Escoles Agràries amb la transferència de coneixement i el suport al sector agroalimentari i forestal, promovent noves oportunitats professionals vinculades al territori.