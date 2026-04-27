Dos detinguts per possessió de droga, un dels quals va ferir els policies

Pel que fa a delictes contra la salut pública, els darrers dies s’ha arrestat dues persones a Encamp. Es tracta d’un home de 34 anys a qui es va controlar la matinada de diumenge amb un embolcall amb restes de cocaïna i d’un altre home, de 24 anys, a qui es va controlar la nit de divendres quan es trobava en un aparcament públic d’Encamp en una actitud sospitosa.
A aquest darrer individu se li va localitzar una paperina amb restes de producte estupefaent i va reaccionar de manera violenta. Durant la intervenció, els agents van resultar ferits. Per tot plegat, també se’l va detenir com a presumpte autor de delictes contra la Funció Pública i contra la integritat física i moral.