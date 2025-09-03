Dinar a quatre mans a Barcelona per a presentar el quart Andorra Taste i el nou pla gastronòmic

Andorra Turisme ha presentat aquest dimecres a la capital catalana la quarta edició del congrés de gastronomia d’alta muntanya, l’Andorra Taste, que enguany se celebrarà del 17 al 21 de setembre. La presentació, davant de periodistes especialitzats, xefs i representants del sector, s’ha dut a terme amb la voluntat de “donar a conèixer no només les novetats d’aquest any, com l’entrega de l’Andorra Taste Award al considerat cuiner més mediàtic del món, Ferran Adrià, sinó també la resta d’accions que s’emmarquen en el nou pla gastronòmic”, tal com ha apuntat el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku. I és que, com ha exposat, “l’última dècada, s’ha doblat el nombre de visitants que venen a Andorra amb la gastronomia com a principal motiu de visita, però encara tenim possibilitats de créixer”.
I és precisament una d’aquestes accions de difusió la que ha acompanyat la presentació: un dinar a quatre mans amb premsa especialitzada per a promocionar la gastronomia d’alta muntanya del país. Els xefs encarregats de dur-lo a terme han estat Rodrigo Martínez (Beç) –un dels set ambaixadors nomenats dins el pla gastronòmic com a figura divulgadora del sector dins o fora de les nostres fronteres– i Hideki Matsuhisa (Koy Shunka*) –cuiner amb estrella Michelin a Barcelona i que també té un restaurant al Principat–. La proposta culinària ha inclòs ingredients com els ous de truita de riu, el trinxat, la donja, la fulla de pi o vins d’altura, entre d’altres.
“El fet de poder representar Andorra, els seus productes quilòmetre zero i la seva tradició culinària és sempre un plaer, i més si per a fer-ho ens associem amb xefs de renom internacional”, s’hi ha referit Martínez. Per al cuiner, “el Taste és també la nostra oportunitat per a presentar la nostra cuina a públic que encara no ens coneix”. Per la seva banda, Matsuhisa ha lloat “el canvi que ha experimentat la gastronomia andorrana en la darrera dècada, tant en qualitat com en oferta” i ha assegurat que “el Taste és una gran oportunitat per a descobrir-ho”.
Durant la presentació de premsa, Budzaku, acompanyat pel director del grup gsr i xef executiu de Vocento Gastronomía, Jordi Parra, han repassat alguns dels elements més destacats de la quarta edició de l’Andorra Taste, que arriba plenament consolidat: “el format mixt –tres dies de conferències adreçades a professionals i tres dies de degustacions al carrer– es manté, perquè ha resultat ser un èxit: l’any passat vam tenir més d’un miler de congressistes i es van vendre’s més de 34.600 consumicions; l’Andorra Taste ja és una cita ineludible del setembre, amb una valoració global dels assistents del 8,9 i una intenció de retorn del 95%”, ha confirmat.