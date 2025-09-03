Andorra consolida un agost sòlid amb més del 80% d’ocupació hotelera

Tot i registrar 3,55 punts percentuals menys que l’any passat, la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) destaca la solidesa del mes d’agost i la força del Principat com a destinació d’estiu. Així, en fa una valoració satisfactòria de les dades d’ocupació corresponents al mes d’agost de 2025, que han assolit el 82,67%.
Tot i que aquesta xifra representa un descens de 3,55 punts percentuals respecte al mateix període de l’any anterior (86,22%), l’UHA posa en relleu que superar la barrera del 80% confirma un resultat positiu i consolida el mes d’agost com el període clau de la temporada d’estiu, tant en l’àmbit turístic com en l’àmbit vacacional.
La Unió Hotelera recorda que l’agost de 2024 va ser un mes atípic i extraordinari, marcat per unes circumstàncies especials. El trasllat d’hàbits turístics arran dels grans esdeveniments de juliol –com els Jocs Olímpics–, sumat a la celebració de les finals de la Copa del Món de BTT a la Massana, van provocar una demanda excepcional que es va traduir en un percentatge.
En aquest context, el comportament d’agost de 2025 pren encara més rellevància: es confirma la fortalesa d’Andorra com a destinació turística, gràcies a la diversitat dels seus atractius, a la qualitat dels esdeveniments que acull, al nivell dels seus establiments hotelers i als beneficis singulars que ofereix la muntanya com a espai d’oci, natura i esport.
L’UHA també subratlla que el període d’estiu encara no ha conclòs, ja que el setembre es considera part integrant de la temporada. Amb les previsions actuals i l’agenda d’esdeveniments de setembre, es pot anticipar que el conjunt del període juny-setembre de 2025 se situarà en línies similars, encara que lleugerament per sota dels resultats de l’any passat, mantenint en tot cas un balanç positiu i estable per al sector.