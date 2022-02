Dimiteix Martínez Benazet com a ministre de Salut

Joan Martínez Benazet dimiteix com a ministre de Salut. Segons ha explicat, les conseqüències de la Covid-19, que va contraure a finals de l’any passat, li han generat uns problemes de salut que són incompatibles amb continuar amb el càrrec.

El titular de Salut ha assegurat que superarà aquests problemes però la medicació que haurà de prendre és incompatible amb estar al capdavant del Ministeri. “Per un criteri de responsabilitat faig un pas al costat”, ha manifestat Martínez Benazet, que ha argumentat que “no puc afrontar la meva situació personal i seguir al càrrec amb les màximes condicions com es mereix el Ministeri i la població”.

Martínez Benazet ha agraït el suport i confiança de tot l’equip de Govern, així com de la resta d’autoritats i representants polítics. També ha agraït la feina i dedicació a tots els tècnics del seu Ministeri i especialment ha tingut unes paraules d’agraïment per a la secretaria d’Estat, Helena Mas.

Per al cap de Govern, Xavier Espot, “es tracta d’una decisió molt difícil i àrdua d’acceptar com a cap de Govern, però per sobre de la política som persones”. El cap de l’Executiu ha agraït a Martínez Benazet “la seva dedicació, el seu esforç i la seva lluita incansable, professional i personalment, contra la pandèmia, amb una vocació per la medicina i els seus valors que ha traspassat la política”.

La renúncia serà efectiva a finals del proper mes de març i el substituirà en el càrrec l’actual president de la CASS, Albert Font.

“Pensem que és la figura adequada per encapçalar el ministeri i continuar treballant per fer front als reptes d’aquesta legislatura, com la pandèmia, el Pla Integral de Salut Mental i Addicions, o la consolidació de la via preferent i la recepta electrònica“, ha manifestat Espot.

Font és l’actual president del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). De formació metge generalista, va ser parlamentari al Consell General –entre l’abril del 2009 i el 2011–, on va exercir entre altres de president de la Comissió Legislativa d’Afers Socials.