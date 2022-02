Els grups parlamentaris de la majoria esmenen la Llei d’estacions de muntanya

Els grups parlamentaris de la majoria (Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos) han presentat aquest dimecres les esmenes al Projecte de llei d’estacions de muntanya, un total de catorze, encaminades a regular, especialment, els drets i deures dels usuaris i dels explotadors, determinar competències i definir aspectes per millorar la convivència entre totes les parts. Entre aquests, s’aclareix que els vianants que hagin de transcórrer per estacions de muntanya per accedir a camins i itineraris d’interès (entre ells els GR), ho podran fer de manera lliure. És a dir, no necessitaran adquirir cap forfet.

Per vianants, també s’inclou als esquiadors de muntanya, que tampoc necessitaran dur forfet si transiten per les estacions per accedir a zones fora de l’explotació. Aquests practicants han augmentat molt els darrers anys, i de fet és un dels motius pels quals s’ha elaborat aquesta llei. Tal com ha recordat el president suplent del grup de Ciutadans Compromesos, Raul Ferré, s’actualitza la Llei relativa a les estacions d’esquí i les instal·lacions de transport per cable, que data del 2000, i també respon a l’encomana de la Llei de l’esport del 2018 sobre la pràctica de l’esquí de muntanya.

Ferré ha detallat que, “durant tots aquests anys, el concepte d’estació d’esquí ha evolucionat cap a una instal·lació que, cada vegada més, diversifica la seva oferta de serveis durant tot l’any, amb activitats de caure lúdic i turístic que no sempre estan relacionades amb l’esquí”. De fet, una de les esmenes de la coalició s’enfoca a precisar els supòsits en els quals és necessària l’autorització de l’explotador quan tercers vulguin desenvolupar activitats econòmiques dins de la seva concessió. En aquest cas, ha remarcat el president del Grup Liberal, Ferran Costa, “hauran de comptar amb el vistiplau del concessionat, que és, al cap i a la fi, el que està fent els esforços d’inversió per mantenir la zona explotada”. D’aquesta manera, també es controlarà que no s’hi desenvolupin activitats no autoritzades i impedir competència deslleial.

Per la seva part, la consellera general Demòcrata Sandra Codina ha detallat dos blocs d’esmenes. Per una banda, les que estipulen una declaració d’intencions a favor de seguir fomentant l’esquí com a esport nacional, així com “assegurar que tots els infants d’Andorra el practiquin com a assignatura a les escoles, i de manera gratuïta”. En aquest sentit, es preveu l’obligació del Govern de fomentar la seva pràctica, mentre que els explotadors “hauran de donar facilitats perquè així sigui”.

L’altre bloc fa referència a la formació dels treballadors de les estacions i a la dignificació de la seva professió. Així, la coalició ha introduït una esmena perquè el Govern desplegui, via reglamentària, els requisits del personal en les competències de manteniment de remuntadors, seguretat, salvament, pistes i circuits. També s’encomana l’Executiu a elaborar un projecte de llei, abans de dos anys, per regular la professió dels guies de muntanya. Ambdues esmenes, ha explicat Codina, són fruit del diàleg mantingut amb les parts en el treball sobre el projecte de llei: directors de les estacions d’esquí, guies de muntanya, la Federació Andorrana de Muntanyisme, l’Associació de Písters Socorristes d’Andorra i altres professionals del sector.

Finalment, no vinculat estrictament amb les estacions de muntanya, els grups de la majoria també han introduït canvis en el directori de carreteres del país. Costa ha recordat que la carretera d’accés a Arcalís, a partir del pont del Castellar, es va declarar general dècades enrere per coherència amb el projecte d’accés a França pel port del Rat. Com que aquest projecte no prosperarà, passa a ser considerada carretera secundària. El conseller liberal ha defensat la utilitat actual de la carretera, “que es converteix en pista d’esquí a l’hivern” i que es talla al trànsit a l’estiu.