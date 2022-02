Majoral veu ‘factible’ implementar les 125 accions del pla de reactivació econòmica de la parròquia

L’auditori Rocafort ha acollit aquest dimarts al vespre la presentació d’un pla que recull el compromís polític de millorar l’economia de la parròquia de Sant Julià de Lòria des de diversos eixos. “Avui és un dia important per a la parròquia, ha assegurat el cònsol major, Josep Majoral, que ha afegit que l’objectiu principal és que el Comú o els comuns que puguin anar venint puguin seguir aquest full de ruta”.

Sant Julià de Lòria és una parròquia residencial i universitària, que compta amb el compromís polític de millorar la comunicació i la participació ciutadana, de millorar la gestió comunal, d’embellir i de fer més humana la parròquia, tant per als residents com per als visitants. Un dels objectius principals és la necessitat de reactivar l’economia de la parròquia, per aquest motiu el Comú de Sant Julià de Lòria va encarregar la realització d’aquest Pla de reactivació a finals del 2020 que té com a títol: Sant Julià avança.

Per dur a terme aquest treball es va realitzar en una primera fase un diagnòstic de la situació de la parròquia des de diferents perspectives, el que ens ha facilitat poder tenir en compte els seus punts forts però també els seus punts febles.

Una segona fase, amb una anàlisi basada en el valor d’ús de la parròquia, el valor de la seva imatge externa i interna, i el valor emocional que li presten els seus habitants.

I finalment una tercera fase de proposta de pla de reactivació al voltant de cinc eixos: qualitat de vida, sostenibilitat; centre de coneixements; activitats d’atracció i de diferenciació i reactivació econòmica. D’aquests eixos n’han derivat 9 estratègies, 40 accions i 125 actuacions concretes, algunes ja iniciades pel Comú de Sant Julià de Lòria i altres que s’hauran d’anar implantant en els anys vinents. “És un pla molt factible que no requereix grans inversions”, ha explicat el cònsol, que ha remarcat que “caldrà tenir-lo en compte en la presentació dels successius pressupostos”.

Una conferència d’un expert en transformacions urbanes

L’acte que ha presentat el cònsol major i ha exposat l’executiva de l’empresa R Consultors, Montserrat Ronchera, l’ha tancat el professor Carlos Moreno, expert en transformacions urbanes i assessor de nombroses personalitats com ara l’actual alcaldessa de París, Anne Hidalgo.

“Viure a les nostres ciutats al moment del canvi climàtic i de la COVID-19” ha estat el títol de la ponència de Moreno que abans ha atès els mitjans de comunicació per detallar-ne el contingut del qual anava a exposar tot seguit. “És necessari reflexionar sobre els modes de vida i els canvis que podem fer tenint en compte el canvi climàtic i l’arribada de la pandèmia”, ha dit per continuar afirmant que “d’aquí a deu anys no podrem tenir les ciutats com ara”.

Sobre la connexió de la seva conferència i el pla presentat, Moreno ha comentat que “avui dia l’economia no és la mateixa que la de la meitat del segle passat basada en una forta afluència de turistes“. Per a l’expert colombià establert a França, “gràcies al món digital tenim altres formes d’accedir a les economies”. I ha posat l’exemple del teletreball, la creació de nous pilars d’economia de serveis i l’oferta de natura com a noves formes de creació de riquesa. “El pla que es presenta avui justament busca en les condicions actuals oferir noves alternatives”, ha reblat.