Els paisatges andorrans, protagonistes de la 5a edició de la “Vitrina Artística” a l’MCTA

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) ha seleccionat el projecte The Strength and Tenderness of Mountain Peaks in Andorra, de Júlia Germagenova per a la cinquena edició de la ‘Vitrina Artística’, una iniciativa consolidada que té com a objectiu principal fomentar el talent creatiu local i oferir un espai de difusió per als artistes del país.
La ‘Vitrina Artística’, impulsada l’any 2024, es presenta com una plataforma viva i oberta a la creativitat contemporània. Per a aquesta darrera edició d’enguany, l’artista Júlia Germagenova, a través del seu projecte, reuneix una sèrie d’aquarel·les pintades en plein air, on l’autora captura amb delicadesa la bellesa dels paisatges andorrans.
Com en edicions anteriors, per a seleccionar la guanyadora, es va obrir una convocatòria pública dirigida a creadors i col·lectius artístics del país. Després d’un rigorós procés de selecció, Júlia Germagenova ha estat seleccionada per part del jurat per la seva proposta original i expressiva, caracteritzada per la relació entre l’artista i l’entorn natural. Les seves aquarel·les transmeten una mirada contemplativa, alhora potent i delicada, sobre la majestuositat del paisatge andorrà..
Els responsables del museu, Charline Bony i Martí Pons, valoren molt positivament aquesta nova edició i expliquen que “acollir el projecte de la Vitrina Artística és una experiència profundament enriquidora. Aquesta iniciativa no només ens permet obrir les portes al talent local, sinó que també consolida el Museu com un espai viu, de trobada i de difusió per als artistes del nostre entorn”.
La inauguració de The Strength and Tenderness of Mountain Peaks in Andorra tindrà lloc el dimarts, 7 d’octubre, a les 18 hores, al vestíbul del Museu Carmen Thyssen Andorra, i es podrà visitar gratuïtament fins al 4 de gener.