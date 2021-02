‘Dilluns ens estimaran’ de Najat El Hachmi, Premi Nadal 2021

Títol: Dilluns ens estimaran

Autor/a: Najat el Hachmi

Pàgines: 272

Editorial: Edicions 62

Premi Nadal 2021

Sinopsi:

“Dilluns ens estimaran” explica la història d’una jove que vol ser lliure i feliç. Les circumstàncies en què viu, però, són complicades. Un entorn opressiu, del qual no li serà fàcil sortir sense haver de pagar un preu molt alt, marca el seu present i potser el seu destí.

Tot comença el dia que coneix una noia que l’enlluerna. Forma part de la seva mateixa comunitat, però la seva família viu la condició cultural sense els llasts ancestrals de la resta. La nova amiga tot just està afrontant els primers reptes que com a dona li presenta la vida. I ho fa amb una vitalitat, una determinació i una il·lusió tan fascinants que empenyen la jove a seguir les seves passes.

NAJAT EL HACHMI

Najat El Hachmi va néixer a Beni Sidel (Marroc) el 1979. Filla d’una família musulmana, als vuit anys es va traslladar a Vic, ciutat on es va criar. Va estudiar Filologia Àrab i ha estat mediadora cultural i tècnica d’acollida. És autora d’una sòlida carrera en què ha desplegat el seu univers femení en obres tan àmpliament premiades com L’últim patriarca (2008), traduïda a deu idiomes; La caçadora de cossos (2011), publicada també en castellà, anglès i italià; La filla estrangera (2015), Mare de llet i mel (2018) i Sempre han parlat per nosaltres (2019).