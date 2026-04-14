Títol: Salvador
Durada: 50 minuts
Gènere: Drama
Creació: Aitor Gabilondo
Intèrprets: Luis Tosar, Claudia Salas, Leonor Watling
Temporades: 1 Capítols: 6
Plataforma: Netflix
Sinopsi:
Salvador Aguirre és un pare que veu com les seves conviccions s’ensorren quan descobreix que la seva filla Milena forma part d’un grup neonazi que defensa valors racistes, violents i homòfobs oposats a allò que ell li va ensenyar.
Decidit a recuperar-la, Salvador s’acosta a aquest món per a intentar entendre què la va portar fins allà. Durant un enfrontament brutal entre seguidors radicals de futbol, Salvador, que és conductor d’ambulància, s’ha d’enfrontar a la por més gran: rescatar Milena greument ferida.
