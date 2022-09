Digues adéu a les lluentors facials indesitjades amb aquests productes matificants

Les lluentors facials són una cosa molt comuna en pells grasses i mixtes. No obstant això, que siguin comuns no les torna menys incòmodes i poden arribar a causar-nos moltes inseguretats. Si és el teu cas, els productes matificants seran els teus grans aliats per a dir “adéu, lluentors” i “hola, lluminositat natural”.

A més, mantenir el greix de la pell a ratlla també t’ajudarà a aconseguir un maquillatge molt més durador. Que per això en posem tanta atenció!

Així funcionen els productes matificants

El primer que has de tenir clar és que, per a poder controlar les lluentors, la teva pell ha de rebre les cures apropiades per a les seves necessitats. Això es tradueix en una neteja diària amb productes específics per a pells mixtes o grasses i utilitzar cremes hidratants lliures d’olis.

L’ús de productes matificants és un pas més en la teva rutina de bellesa que t’ajudarà a assolir millors resultats. El seu objectiu és absorbir la suor o el greix de la pell per a, de manera immediata després de la seva aplicació, neutralitzar les lluentors i reduir les imperfeccions.

En el cas de les cremes i sèrums, també acostumen a tenir una acció de tractament a mitjà i llarg termini, per a ajudar a reduir la producció de sèu (greix), millorar l’estat de la pell (per exemple, la disminució dels porus) i prevenir brots d’acne. Els actius reguladors de sèu més habituals en aquesta mena de productes són el zinc, la niacinamida, l’àcid salicílic i el silicium.

Aplica’ls al matí, després de la crema hidratant o en substitució (depenent de les seves propietats). També funcionen com una excel·lent prebase per al maquillatge, només has d’esperar uns minuts després de la seva aplicació.

I què hi ha de les pols matificants?

Les pols matificants s’utilitzen per a aconseguir que la pell es vegi més uniforme i lliure de lluentors, a part d’assegurar la durabilitat del maquillatge. Han d’aplicar-se en aquelles zones en les quals es produeixin les lluentors, com la coneguda zona T.

N’hi ha transparents, que s’adapten a tota mena de pells, o amb color. En aquest cas, has de triar un similar al teu to de pell i no abusar de la seva aplicació, o el resultat no es veurà natural. Els professionals coincideixen que la brotxa kabuki és la que ofereix millors resultats.

Per bellezactiva.com