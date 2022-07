Digitalitzen imatges d’Arsèguel perquè aparegui a Google Street View

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha fotografiat en el darrer any, per a Google Street View, diversos pobles i espais naturals del Pirineu i les Terres de Lleida que no s’havien digitalitzat fins ara per dificultats d’accés del vehicle de Google equipat amb càmera de 360º .

S’han fet gravacions a diverses localitzacions, com a mínim una per comarca, en una acció que té com a objectiu ampliar el coneixement de l’oferta i potenciar l’atractiu turístic de la demarcació.

A l’Alt Urgell, aquesta feina s’ha dut a terme al municipi d’Arsèguel. Pel que fa a la resta de comarques pirinenques, també s’ha fet a les poblacions de Bellver de Cerdanya, Taüll (Alta Ribagorça), Bagergue (Aran), Salàs de Pallars (Pallars Jussà) i tres pobles del Pallars Sobirà –Tírvia, Gurb i Farrera– juntament amb tres mes del Solsonès: Sant Climenç, Solsona i Sant Llorenç de Morunys).

Des de fa un any, el Patronat de Turisme ha estat gravant, mitjançant una càmera de 360º, localitzacions de pobles i espais naturals perquè apareguin a Google Street View i promocionar així indrets amb encant que restaven pendents de digitalitzar i que ara ja es poden consultar a la coneguda plataforma, visitada cada dia per milions d’internautes.

S’ha fet amb la col·laboració de cadascun dels consells comarcals, que han escollit els millors indrets no digitalitzats, i també amb els ajuntaments dels municipis escollits.

Les imatges d’aquests indrets s’han gravat amb una motxilla i un pal telescòpic d’1,5 metres que porta incorporada una càmera de 2,5 kg de pes equipada amb 6 lents, que capta imatges cada 5 segons. En total s’han fet 33 quilòmetres a peu i s’han publicat 135.500 imatges.

De moment ja hi ha hagut 1,6 milions de visualitzacions per part dels usuaris. La tecnologia Google Street View permet accedir a una localització des de Google Maps, veure-la en visió panoràmica de 360º i recórrer-la de forma immersiva.