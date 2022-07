Publicades les bases dels Premis Ramon Llull que inclouen una nova modalitat en traducció literària

Ja s’han fet públiques les bases i s’ha obert el termini per a poder-se presentar als Premis Ramon Llull 2022. Els guardons internacionals, que es lliuren anualment a Andorra, estan destinats a reconèixer persones o institucions de fora del domini lingüístic que han treballat per a la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes.

D’aquesta manera, s’han publicat les bases del 31è premi internacional de Catalanística i a la Diversitat Lingüística, convocat pel ministeri de Cultura i Esports juntament amb la Fundació Congrés de Cultura Catalana, i de la desena edició dels premis Ramon Llull de promoció internacional de la creació catalana i de Traducció Literària.

En aquest últim cas, i tal com es va aprovar en l’última reunió del patronat de la Fundació Ramon Llull, les bases d’enguany inclouen dues modalitats:

– Premi a la millor traducció de literatura catalana: podran optar a aquest premi els traductors que, en el moment de la publicació de la convocatòria, no hagin publicat més de 5 traduccions de literatura catalana. L’obra presentada ha d’haver estat publicada entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any anterior al de la convocatòria. L’obra ha de ser d’autoria exclusiva d’un traductor. Aquest premi té com a objecte estimular la tasca dels traductors novells. El termini de presentació de candidatures per a aquesta modalitat és fins al 15 de juliol del 2022.

– Premi a la trajectòria d’un traductor de literatura catalana: podran optar al premi els traductors que, en el moment de la publicació de la convocatòria, hagin publicat més de 5 obres de literatura catalana. Aquest premi té com a objecte reconèixer la trajectòria dels traductors de literatura catalana i la tasca duta a terme pels professionals més consolidats.

Les dotacions econòmiques són les següents: premi a la millor traducció de literatura catalana és de 4.000 euros i el premi a la trajectòria d’un traductor de literatura catalana té una dotació de 6.000 euros. En el cas del premi de Catalanística i Diversitat Lingüística el premi és també de 6.000 euros i per a la promoció internacional de la creació catalana és de 4.000 euros.

El veredicte del jurat es farà públic en ocasió de la cerimònia anual de lliurament de premis. Per a consultar les bases completes es pot consultar la pàgina web de la Fundació Ramon Llull.