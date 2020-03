Cada vegada són més les persones preocupades per la quantitat de temps que passem mirant el telèfon mòbil. Si bé és cert que viure sense l’aparell és pràcticament impossible i que viure sense un telèfon intel·ligent és molt complicat, gradualment són més els qui veuen un risc en la utilització intensiva del dispositiu.

Els experts alerten sobre el grau d’addicció que suposa estar massa hores enfront de la pantalla, i afegeixen que certes conductes del somni es veuen alterades pel fet d’anar-nos al llit consultant el nostre telèfon.

És per aquest motiu que algunes empreses com Google treballen per a oferir funcionalitats en els seus programes que minimitzin la nostra addicció o que almenys ens permetin tenir una “dieta tecnològica” sana. És el cas de l’aplicació Bienestar Digital per als telèfons intel·ligents amb sistema operatiu Android que intenten reduir el nostre ús de telèfon a les nits i que ara inclou una nova funcionalitat: Minimal Phone. Aquesta eina que permet reduir l’ús del telèfon afegeix funcions com la disminució de la lluminositat a partir de certa hora del dia. A més també té un “modo de relajación” que desactiva algunes aplicacions en les hores abans d’anar-nos al llit. Aquesta última eina pot ser programada perquè siguin els usuaris els qui decideixin quines aplicacions volen tenir actives abans d’anar a dormir

Per Tecnonews