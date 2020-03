Abans de decorar un llit amb coixins cal tenir en compte la quantitat que s’utilitzaran, els colors i l’estil del dormitori en general, per crear un ambient equilibrat i agradable.

El més comú és utilitzar dues o tres fileres de coixins, col·locant els més grans darrere, i els més petits i vistosos davant, també podeu jugar amb les formes i els dissenys, per afegir varietat al conjunt.

Podeu utilitzar varietat de colors i dissenys. Però tot ha d’anar d’acord a la resta de la decoració de l’espai.

Utilitzeu coixins en colors neutres, i alguns en un color vibrant. També podeu utilitzar coixins de diversos colors, en especial si les parets de l’habitació són de color blanc.

L’estil que heu decidit donar-li al vostre dormitori determina moltes coses en la seva ambientació, per exemple, l’estil dels mobles, el de les cortines, el de la roba de llit, i per això els coixins han d’anar a to.

Per a ambients moderns es prefereixen els coixins llisos o estampats geomètrics, quadrats i grans. Els ambients clàssics admeten els estampats florals, els colors i diverses formes.

En un estil Shabby Chic podríeu afegir coixins en colors pastels, de diverses teles, estampats florals i puntes.

En un estil una mica més luxós es poden utilitzar teles amb més brillantor i símil pell.

Font: casaycolor.com

Per Tot Sant Cugat