Dies de Copa d’Europa per als equips nacionals masculí i femení de tècnica

Aquests propers divendres i dissabte hi ha diverses curses de Copa d’Europa. Les proves comptaran amb la presència dels equips nacionals de tècnica, tant el conjunt femení com el masculí. Ambdues formacions tindran curses continentals d’eslàlom.
Mijares i Medina, a Ahrntal
A Ahrntal competiran divendres i dissabte les esquiadores andorranes, Carla Mijares i Íria Medina. Ho faran als eslàloms de la Copa d’Europa que se celebren a la pista italiana.
L’equip masculí, a Obereggen i Val di Fassa
A més, a Obereggen i Val di Fassa hi haurà doble cita per a l’equip masculí. El primer dia, divendres a Obereggen, competiran a l’eslàlom de Copa d’Europa Àlex Rius i Xavier Cornella. Al dia següent, dissabte, cita a Pozza, també d’eslàlom de Copa d’Europa, en aquest cas amb Àlex Rius i Bartumeu Gabriel.