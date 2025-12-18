Demòcrates: “La majoria d’Andorra la Vella incrementa taxes i impostos en serveis bàsics per a la ciutadania”

La majoria del Comú d’Andorra la Vella ha aprovat aquest dijous la proposta de preus públics i d’ordinació tributària per al 2026, la qual contempla diversos increments “de manera acumulada i simultània, que afecten el dia a dia de la ciutadania“, tal com han denunciat els consellers de Demòcrates al Comú d’Andorra la Vella, David Astrié, Miquel Canturri i Rosa Maria Sabaté. Bona part d’aquests augments se situen per sobre de l’IPC (al tomb del 2,8%), i estan “concentrats en serveis bàsics i quotidians, fet que incrementa el cost de la vida a la parròquia”. Aquesta decisió, “no és tècnica, és política”, ha lamentat Astrié i representa “una de les pujades de taxes i preus públics més intenses dels darrers anys a Andorra la Vella“. Per aquest motiu, els tres consellers de DA hi han votat en contra.
Entre algunes de les pujades, exposades per Astrié, hi ha l’abonament als aparcaments comunals (2,5% d’augment), l’abonament dels Serradells (25% augment), la taxa d’higiene pública (5% d’augment), el Foc i Lloc (4,5% d’augment), l’Impost sobre la Propietat Immobiliària (augment del 3%) o el de la propietat de gossos (augment del 7%). Per aquest motiu, el conseller taronja ha interpel·lat la majoria: “En un moment especialment delicat, amb una crisi d’habitatge, vostès han calculat l’impacte sobre una família mitjana a Andorra la Vella?”. La resposta l’ha donat ell mateix, amb dades acumulades partint de les diferents pujades de taxes i preus públics. Ha posat l’exemple d’una parella que viu a Ciutat de Valls amb un fill, dos gossos, abonaments als Serradells i a l’aparcament Centre Ciutat, la qual pagarà el 2026 437 euros de més en taxes i impostos. Mentre que una parella que viu al carrer Sant Andreu, amb dos fills majors d’edat, un gos, abonaments als Serradells i al pàrquing Centre Ciutat, veurà incrementada la factura en 902 euros, un 31% més que el que ha pagat el 2025, segons exposa la formació taronja.
“No neguem la necessitat de revisar els ingressos comunals, el que defensem és com es fa, s’ha de governar amb sensibilitat social, la resta és fer caixa“, ha manifestat Astrié, tot afegint que, “si volen fer caixa, treguin la mitja hora gratuïta per als turistes”, una decisió que ha definit com a “aberrant“.
“Un pressupost seriós no pot jugar a la ruleta amb els ingressos”
També en la sessió de Consell de Comú d’aquest dijous, s’ha sotmès el pressupost per al 2026, el qual s’enfila per sobre dels 60 milions, “el més gran de la història del Comú”, ha detallat Astrié. El conseller ha plantejat tres aspectes per a exposar el vot desfavorable dels consellers de DA. Per una banda, la càrrega massa gran del pes de la despesa estructural (personal i béns corrents), fet que “limita el marge polític i financer del Comú” en períodes de menys bonança, més tenint en compte que, “7 de cada 10 euros del pressupost se’n van a pagar nòmines, funcionament i contractacions“. Per altra, perquè es construeix partint de l’optimisme excessiu en els ingressos vinculats a l’urbanisme i el mercat immobiliari (fins a un 31% d’increment), en un moment en què el mercat mostra símptomes d’alentiment o d’incertesa, sumat a què s’ha suspès l’atorgament de noves llicències per a procedir a la revisió del Pla d’Urbanisme. “Un pressupost seriós no pot jugar a la ruleta amb ingressos tan sensibles“, ha criticat Astrié.
Finalment, i com a tercer aspecte, “perquè per a quadrar el pressupost, s’apugen impostos i taxes a la ciutadania“. Tal com ha recalcat el conseller de DA, “per a quadrar el pressupost la recepta de la majoria ha estat més pressió fiscal sobre l’usuari, sobre qui aparca, qui fa esport, qui intenta utilitzar serveis públics“.
Astrié ha conclòs la seva intervenció demanant al Comú “més eficiència abans que més despesa, més realisme abans que més titulars, i més respecte al ciutadà abans que més increments tarifaris“.