L’SCOTT Marathon BTT presenta el calendari de la temporada 2026

L’SCOTT Marathon BTT ha anunciat el calendari de la propera temporada, que quedarà format per tres curses: Igualada, Naturland (Andorra) i Sea Otter Europe. Totes les seus destaquen per tenir una personalitat pròpia molt definida, plasmada en tres recorreguts que descobriran paisatges i terrenys ben diferents. Tres cites que esperen seduir a tots els aficionats al ciclisme de muntanya de Cross Country Marathon (XCM), tant a corredors professionals com a participants amateurs.
Els ciclistes podran triar a cada cursa entre la distància curta o la distància llarga, anomenades com a XCP i XCM, respectivament. Dins de cada distància, es podrà participar a la categoria PRO -amb llicència federativa- o a la categoria OPEN.
La principal novetat d’aquesta temporada és la integració de la primera SCOTT Marathon BTT dins la VolCAT -emblemàtica cursa BTT per etapes-. D’aquesta manera, la primera etapa de la VolCAT (3 d’abril) serà al mateix temps la primera SCOTT Marathon BTT en distància curta XCP; mentre que la segona etapa de la VolCAT (4 d’abril) serà la primera SCOTT Marathon BTT en distància llarga XCM.
La integració de les dues curses respon a la voluntat de convertir la VolCAT d’enguany en un esdeveniment ciclista global. La VolCAT serà escenari de la festa que celebrarà els 25 anys d’Ocisport, el dissabte 4 d’abril, a la tarda. D’aquesta manera, els participants de l’SCOTT Marathon BTT també en formaran part i se sumaran a la festa.
Quant als recorreguts, ambdós tindran els corriols com a principals protagonistes. Els trams tècnics es combinaran amb zones obertes que discorren entre els camps verds de la primavera de l’Anoia. Un seguit de pujades i baixades que requeriran tant habilitat com bona condició física.
El campionat farà les maletes i anirà a Naturland (Andorra) el 30 de maig. El paisatge pirinenc cobrarà vida i envoltarà els participants d’un ambient captivador. L’altitud del circuit serà un dels principals reptes i una bona oportunitat per a qui se sent còmode amb aquestes característiques. La prova compartirà cartell amb la segona edició de la Copa del Món de Cross Country Marathon. Els millors corredors del planeta faran acte de presència i hauran de sumar una volta més al recorregut abans d’arribar a meta.
Finalment, l’SCOTT Marathon BTT acabarà al festival internacional de la Sea Otter Europe -que se celebrarà a Girona durant els propers 18-19-20 de setembre-. Aquest final de festa incomparable portarà el certamen a una de les capitals del ciclisme, rodejada de boscos frondosos i un recorregut elèctric i canviant que portarà l’emoció des del principi fins al final.
En aquest cas, la prova també es disputarà en paral·lel a la Copa del Món Cross Country Marathon La Tramun Sea Otter Europe, que comptarà amb un circuit diferent i que decidirà la classificació general de la competició d’XCM més important del món.