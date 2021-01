Diàleg amb França per a flexibilitzar les restriccions de mobilitat

El Govern està mantenint un diàleg “constant i fluid” amb l’Executiu francès des de l’anunci de les noves mesures relatives a les restriccions de la mobilitat en l’entrada i la sortida del territori gal, a causa de la situació epidemiològica actual. Així des de la compareixença del primer ministre, Jean Castex el divendres 29 de gener, les autoritats andorranes han fet les gestions pertinents per minimitzar i flexibilitzar l’afectació d’aquestes restriccions per al Principat i per als seus ciutadans que entren en vigor a partir d’avui diumenge 31 de gener, assegura el Govern en un comunicat de premsa.

El decret, publicat avui, estipula l’obligatorietat de presentar una prova virològica negativa, amb una antiguitat màxima de 72 hores per als majors de 11 anys, per accedir al territori francès des de qualsevol país de la Unió Europea o assimilats –com és el cas del Principat–. Aquesta mesura té efecte a totes les fronteres, siguin terrestres, aèries o marítimes. Aquesta obligatorietat no s’aplicarà als treballadors fronterers, els transportistes i els residents que es troben en un radi de 30 km de la frontera.

En aquest sentit, des del Govern es vol remarcar que la frontera francoandorrana no està tancada: resta oberta però les noves regles de control sanitari s’apliquen.

Els residents d’Andorra podran desplaçar-se a Occitània sense prova virològica únicament per motius de necessitat justificats

Els residents d’Andorra podran desplaçar-se a Occitània sense necessitat de presentar una prova negativa per raons degudament justificades de salut i situacions mèdiques o en el cas del trànsit dels alumnes i estudiants.

Per als desplaçaments que no responguin a aquests motius, s’exigirà la presentació d’un test virològic negatiu seguint les disposicions establertes per les autoritats franceses. En aquest sentit, l’Executiu ha sol·licitat a França que inclogui les proves TMA, la tecnologia més habitual emprada a Andorra, amb les mateixes consideracions que altres tipus de proves (PCR).

Des del Govern es destaca que el contacte amb les autoritats franceses ha estat constant durant tota la crisi sanitària. Així mateix, tot i que en les restriccions avui decretades no s’ ha aconseguit l’assimilació completa sol·licitada entre ambdós territoris, donat el context sanitari crític actual i el fet que les mesures sanitàries adoptades al país veí són més estrictes que en el territori andorrà, el Govern agraeix a França que s’hagin tingut en compte les especificitats del Principat.

Trobareu en el següent enllaç el certificat d’autorresponsabilitat amb les indicacions per transitar per territori francès https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage