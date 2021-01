El PS vol els documents de la candidatura a la UNESCO dels testimonis de la construcció del Coprincipat

Les conselleres i consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata coneixien la setmana passada les novetats sobre la candidatura transnacional dels estats d’Andorra, França i Espanya per a Patrimoni Mundial de la UNESCO, sobre els testimonis materials de la construcció del Coprincipat d’Andorra. “Com ja ens té acostumats el Govern, hi ha molt poca informació, s’està sent molt poc transparent en tot aquest procés”, ha lamentat la consellera general del PS, Susanna Vela, que considera clau que la “ciutadania conegui com està procedint Andorra amb aquesta candidatura”.

Els socialdemòcrates apel·len un cop més a la transparència del Govern, i amb l’objectiu de conèixer tota la informació sobre la candidatura han tramitat una demanda d’informació reclamant els informes existents així com tots els acords i actes de les reunions que s’hagin mantingut.

Concretament, Vela demana, en primer lloc, els informes i la documentació que avaluen la viabilitat de la candidatura transnacional dels estats d’Andorra, França i Espanya per a Patrimoni Mundial de la UNESCO, sobre els testimonis materials de la construcció del Coprincipat d’Andorra.

En segon lloc, la consellera vol que es facilitin els acords presos pel Govern sobre aquesta candidatura i els monuments que s’hi inclouen, així com les actes de les reunions i els acords presos pel Comitè de pilotatge que defineixen la candidatura.

En tercer lloc, Vela demana els acords sobre el nomenament dels membres que integren el Comitè redactor i científic així com el coordinador de la candidatura, l’anàlisi i la documentació que el Comitè científic ha elaborat i que s’ha elevat a l’aprovació de les administracions dels estats andorrans, espanyol i francès així com la documentació que la Delegació permanent d’Andorra a la UNESCO ha lliurat amb la llista indicativa dels béns culturals al Centre del Patrimoni Mundial.