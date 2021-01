Educació crea la taula de treball per a la valoració del títol de bàtxelor en nutrició humana i dietètica

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, la creació de la taula de treball per a la creació d’un títol d’Estat de bàtxelor en nutrició humana i dietètica de la Universitat Carlemany.

La creació d’aquest nou títol en nutrició humana i dietètica ha de formar professionals interessats en les ciències de la nutrició per dur a terme activitats relacionades amb la promoció de la salut a través de l’alimentació i la nutrició.

Tal com s’estipula en la Llei de l’ensenyament superior, per tal de crear una nova titulació les universitats i institucions interessades presenten un projecte de títol i, posteriorment, el ministeri demana la creació d’una taula de treball que l’analitzi i que després n’elevi el resultat al Govern. Un cop aprovat pel Govern, les universitats poden elaborar els plans d’estudi basats en aquest decret per tal que siguin acreditats per l’AQUA i l’Executiu els acabi aprovant.

La composició de la taula està formada:

– Josep M. Areny Aché, director del Departament de Sistemes Educatius, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals, que presidirà la taula de treball i un tècnic que farà la funció de secretari.

– Com a representant de la institució promotora de la titulació, Andreu Bellot Urbano, director de Metodologia i Innovació a Planeta Formación y Universidades i Aurora Garcia Tejeror que participa al disseny de la titulació, vinculada a la Universitat Carlemany.

– Com a representants de les altres universitats d’Andorra, Virginia Larraz Rada, directora del Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació de la Universitat d’Andorra.

– Com a representant del Ministeri de Salut, Carmen Pallarès Papaseit, cap d’àrea de Recursos Sanitaris del Ministeri de Salut.

– Com a representant del col·legi professional corresponent, Alba Reguant Closa, presidenta del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes d’Andorra.

– Com a representant d’experts acadèmics del camp de la nutrició i de la dietètica, Imma Palma Linares, directora del Grau de Nutrició Humana i Dietètica a la Facultat de Ciències de la Salut de Blanquerna.

– Com a representant de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, Marta Fonolleda Riberaygua, directora de l’AQUA.