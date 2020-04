Deu detinguts en la darrera setmana, quatre per agressions en la llar

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 10 persones durant aquesta darrera setmana (del 13 al 19 d’abril de 2020). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (2) i altres delictes (6).

Delictes contra la salut pública:

– El 17/04/2020 a les 02:30 hores en un control a Escaldes-Engordany, un home resident de 27 anys. L’interessat es troba en possessió de 1’5 grams de cocaïna i 1’2 grams de cànnabis.

Delictes contra el patrimoni:

– El 13/04/2020 a les 20:40 hores a El Tarter (Canillo), un home resident de 25 anys, com a presumptes autor d’un furt amb força en un establiment de restauració.

El dia 12/04 es requereix els nostres serveis ja que s’havia produït un furt amb força en un establiment de restauració en una zona aïllada de la Parròquia de Canillo, on l’autor dels fets hauria trencat el vidre d’una finestra amb un roc, i hauria entrar a l’interior del local. Efectuada l’enquesta s’identifica a l’interessat com el presumpte autor dels fets, el perjudici causat és de 1209 euros (danys i diferent material sostret, principalment ampolles de beguda).

Delictes contra la seguretat del trànsit:

– El 17/04/2020 a les 02:30 hores, un home resident de 28 anys, amb una taxa de 0’94 g/l., i positiu a la prova de control de tòxics salivar, control rutinari.

– El 19/04/2020 a les 07:32 hores, un home resident de 26 anys, amb una taxa de 1’27 g/l, accident danys materials.

Detencions per altres delictes:

– El 14/04/2020 a les 1:20 hores a Escaldes-Engordany, dos homes residents de 18 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física (ambdós) i un d’ells endemés per un delicte contra l’honor.

Es requereix els nostres serveis ja que s’hauria produït una alteració de l’ordre públic entre els dos interessats. Sobre lloc la patrulla interventora observa una discussió acalorada entre ambdós, on un d’ells diu haver estat víctima d’un cop de puny a la cara (lesions a l’òrbita de l’ull dret) per part de l’altre interessat, i aquest al seu torn per tal de defensar-se li hauria etzibat un cop al cap amb un mosquetó (diferents erosions a la cara i cap). Vists els fets, i al tractar-se de dues persones que s’ha anant actuant prop dels interessats per diferents motius d’alteració de l’ordre públic en els darrers dies, s’ha procedit a la seva detenció.

Un d’ells, i ja en dependències policials té una actitud desafiant envers un dels funcionaris de policia, i profereix injúries contra el col·lectiu policial.

– El 16/04/2020 a les 3:25 hores al Pas de la Casa, una dona resident de 26 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic.

Se’ns requereix per una desavinença de parella en un domicili particular, sobre lloc la patrulla controla a un home resident de 27 anys, que diu haver estat agredit per gelosia per part de la seva parella, aquest presenta una ferida sagnant al llaví superior, una esgarrapada a la zona de la clavícula dreta i una vermellor intensa i inflamació al coll.

– El 16/04/2020 a les 4:30 hores a Andorra la Vella, un home resident de 23 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic.

Es requereix els nostres serveis per un desavinença de parella en un domicili particular, on segons manifestacions de la víctima s’hauria produït un forcejament entre ambdós, i hauria patit dues mossegades a la zona del pit i la mà dreta per part del detingut.

– El 19/04/2020 a les 9:22 hores a la parròquia de la Massana, una dona i un home, residents, de 33 i 35 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic.

Requerits ja que una parella s’ha agredit mútuament al domicili conjugal, la dona presenta esgarrapades a l’avantbraç, canells i coll, i l’home presenta esgarrapades a la cara i coll.

Text: Servei de Policia