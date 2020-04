Aquest migdia hi ha una nova xerrada de “Càpsules d’història d’Andorra”

La segona setmana de càpsules d’història d’Andorra en temps de confinament presentarà, cada dia de dilluns a divendres, a les dotze del migdia, les següents microconferències:

Dilluns 20: Andorrans als camps nazis, per Roser Pôrta

Dimarts 21: La carta pobla d’Andorra, per Oliver Vergés

Dimecres 22: La revolució del 1933, per Arnau González Vilalta

Dijous 23: Íbers i romans, per Andreu Falcó

Divendres 24: El monestir de Tavèrnoles, per Climent Miró

El balanç d’aquesta primera setmana ha estat extraordinàriament positiu. Les cinc càpsules publicades fins ara han rebut unes 2500 visites en total, i el canal a YouTube té més de cent noves subscripcions.