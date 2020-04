L’IPC del mes de març se situa en l’1,5%

Els preus van augmentar un 1,5% el mes de març. Així, segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel departament d’Estadística del Govern, cal destacar aquest increment mensual de l’1,5% respecte del mes de febrer i tenint en compte que el principal grup que contribueix a aquesta variació va ser en positiu vestit i calçat, amb una variació mensual del 34,0% i una repercussió mensual de l’1,82%, a causa de l’entrada dels articles de vestit i calçat de la nova col·lecció d’estiu i del final de les rebaixes d’hivern. En canvi, destaquen per la seva repercussió negativa transport, amb una variació mensual del -1,8% i una repercussió mensual del -0,31%, a conseqüència de la disminució dels preus de carburant i lubricant i esbarjo, espectacles i cultura, amb una variació mensual del -2,2% i una repercussió del -0,12%, a causa d’un decreixement en el preu dels viatges organitzats. Tal com assenyalen des d’Estadística, aquestes variacions de l’IPC s’han vist afectades al mes de març pel tancament d’empreses arran de la crisi de la Covid-19.

Cal afegir que la variació anual al març és del 0,6% (febrer 2020: 1,0%), com a resultat de les variacions observades en els grups de béns i serveis que composen l’IPC. Els principals grups de l’IPC que provoquen que la variació anual del mes de març disminueixi quatre dècimes respecte a l’enregistrada el mes de febrer són transports, amb un decreixement de dos punts i cinc dècimes, se situa al -3,3%, a causa d’una disminució en el preus dels carburants i lubricants; esbarjo, espectacles i cultura, amb una disminució d’un punt i tres dècimes, se situa al -0,9%, a conseqüència principalment d’una disminució de preus en els viatges organitzats. En canvi, els principals grups amb influència positiva són vestit i calçat, amb un augment de tres punts i tres dècimes, se situa al 2,9%, a causa de la sortida de la nova col·lecció d’estiu; alimentació i begudes no alcohòliques, amb un creixement de tres dècimes, se situa al 2,1%, a conseqüència d’un augment en els preus dels aliments. I els grups que han mantingut la variació anual de preus al mes de març són comunicacions, amb el -0,6%; ensenyament, amb el 2,0%.

Pel que fa a la inflació subjacent, és a dir, la variació de l’IPC sense tenir en consideració els productes energètics i els productes frescos va tenir al mes de març una variació anual del 0,8%, dues dècimes superior a l’IPC registrat al mateix mes. Pel que fa a la resta dels grups especials, cal destacar la davallada en la variació anual dels productes petroliers que passa de l’1,7% al mes passat al -6,7%.

La variació anual de l’IPC d’Espanya al març del 2020 se situa al 0,0%. Aquest decreixement de set dècimes és conseqüència d’un descens de quatre punts del grup transport (variació anual -2,4%) pels preus dels carburants i lubricants; el grup habitatge (variació anual -4,8%) disminueix més d’un punt a causa de la disminució dels preus de l’electricitat i del fuel per a la calefacció; el grup oci i cultura (variació anual 0,0%) disminueix quatre dècimes a conseqüència del descens dels preus dels paquets turístics; el grup hotels, cafès i restaurants (variació anual +1,9%) disminueix tres dècimes a causa d’un creixement menor de tots els preus de l’agregat, respecte al mateix mes de l’any anterior.

I la variació anual de l’IPC de França se situa al 0,7%. Aquest decreixement de set dècimes és conseqüència de la davallada del grup energia (variació anual -4,0%) per la disminució dels preus dels productes petroliers; el grup productes manufacturats (variació anual -0,4%) decreix set dècimes a causa de la desacceleració general dels preus dels productes com el vestit i calçat, els cotxes nous, els aparells domèstics, els productes de neteja i d’higiene, o els productes de salut entre altres; el grup serveis (variació anual +1,1%) disminueix tres dècimes a causa principalment d’un descens en el preu dels serveis de transport. Per contra, el grup alimentació (variació anual +1,9%) augmenta una dècima pel dinamisme en el preu dels productes frescos.

Pel que fa a la Unió Europea, l’evolució dels preus de l’Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCH) se situa al 0,7% al març (al febrer era de l’1,2%).