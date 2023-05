Detinguts per portar droga, falsa identitat i alcohol al volant

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Durant el cap de setmana, la Policia ha detingut 9 persones per presumptes delictes contra la salut pública, contra el tràfic jurídic i contra la seguretat col·lectiva. La matinada del diumenge a Andorra la Vella, un home de 25 anys va ser detingut en possessió de 0,8 grams de cocaïna.

Dissabte al migdia a la frontera del Pas de la Casa, la Policia va arrestar un home, de 23 anys i no resident, com a un presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic per identificar-se amb un document fals.

Pel que fa a les detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol, durant el cap de setmana s’han detingut un total de 7 persones. Es tracta de sis homes i una dona, aquesta última no resident, d’edats compreses entre els 23 i 50 anys, amb taxes superiors a 0,80. La més elevada ha estat un positiu de 2,24 grams d’alcohol per litre de sang.