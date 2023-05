N’organitza una de bona en un bar portant una navalla a sobre

Un home emmanillat (iStock)

La Policia ha detingut aquest cap de setmana un home de 52 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per port d’arma blanca, i contra la funció pública, per desobediència i resistència.

Els fets van tenir lloc dissabte a la nit en un bar de la vila d’Encamp. L’home estava causant aldarulls a l’interior del local i, quan els agents el van controlar, aquest, va desobeir de forma contínua les instruccions dels policies i va oferir una forta resistència. Durant l’escorcoll, li van trobar una navalla de 9 centímetres a l’interior d’una de les butxaques dels pantalons.