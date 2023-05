La mostra de Sam Bosque rep més de 1.500 visites al CAEE

Exposició de l’artista Sam Bosque al CAEE (comuee)

L’exposició de l’artista nacional Sam Bosque “Personae. Nel mezzo del cammin di nostra vita”, que s’ha pogut veure al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) des del 3 de març fins al 13 de maig, ha rebut un total de 1.552 visites. El treball de Bosque es converteix, així, en una de les mostres més visitades d’un artista andorrà exposada al CAEE. A més de les visites rebudes, la mostra ha tingut bona crítica per part del públic que ha pogut conèixer la feina que ha realitzat Bosque durant els seus 30 anys de trajectòria dins el camp artístic.

Els visitants també han valorat molt positivament altres aspectes, com ara, les diferents visites guiades que s’han realitzat durant aquests dos mesos i escaig i la museografia de l’exposició, és a dir, el muntatge de la mateixa i la disposició física de les peces que s’han pogut observar. Un altre element que ha rebut bona crítica és l’edició del catàleg de l’exposició, que recull les obres exposades, així com els textos creats per l’artista per a l’ocasió recorrent tota la seva trajectòria personal i vital. El catàleg encara es pot adquirir al CAEE.

En el marc de l’exposició s’han programat diverses activitats com ara un taller de pintura mural per a infants; visites nocturnes de la mà de l’artista; la conferència La profunditat del negre. Endinsar-se en l’obra de la Sam, a càrrec de la historiadora de l’art Ruth Casabella; i un taller de pintura mural a la Llanterna. També, amb motiu de Sant Jordi, es va presentar el catàleg de l’exposició a la Biblioteca d’Escaldes-Engordany.

Amb exposicions com aquesta, el Comú d’Escaldes-Engordany manté l’aposta pels artistes del país i per apropar la cultura de qualitat a tota la població. Cal tenir en compte que l’entrada a la mostra i a totes les activitats paral·leles era gratuïta.