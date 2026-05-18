Detinguts dos homes “in fraganti” durant un furt en força en un domicili d’Andorra la Vella

La Policia ha detingut, aquesta matinada de dilluns, a Andorra la Vella, dos homes de 27 i 32 anys com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni per un furt amb força en un domicili. L’avís l’ha donat un vigilant de seguretat en el moment que ha saltat l’alarma de la porta d’entrada a la propietat i les patrulles s’hi han desplaçat immediatament trobant dos homes amagats dins de l’immoble.
Hi haurien accedit trencant una finestra i haurien regirat diversos armaris i una calaixera. A un dels dos detinguts se li ha trobat, a l’interior de la jaqueta, un passamuntanyes i diversos objectes que hauria sostret. Al seu costat, s’ha localitzat una destral que els sospitosos haurien pogut fer servir per a trencar la finestra i accedir al domicili.