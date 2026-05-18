Toni Gamero, president d’ATIDA, mor a causa d’una leucèmia

El president de l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA), Toni Gamero, ha mort aquesta matinada de dilluns a causa d’una leucèmia que patia des de feia anys. Segons informa avui RTVA, darrerament Gamero havia tornat a ser ingressat a l’hospital Clínic de Barcelona per a reprendre el tractament de la malaltia, de la qual havia recaigut.
Per a parlar d’aquest nou entrebanc en la seva salut, el 22 d’abril i just quan tenia previst presentar el llibre “Y ahora qué?”, una reflexió sobre la cruesa de la malaltia, l’Avui serà un bon dia de Ràdio Nacional, va poder parlar-hi en la secció de la trucada d’actualitat amb el periodista Gabriel Fernàndez Coy.
La pèrdua de Gamero és molt sentida per al món associatiu i especialment per ATIDA, ja que estava molt implicat en la defensa de la donació i dels pacients trasplantats.