La 43a OTSO Travessa d’Encamp acollirà aquest cap de setmana 1.400 participants de 39 nacionalitats

La 43a edició de l’OTSO Travessa d’Encamp, la cursa de muntanya més antiga dels Pirineus, se celebrarà els pròxims 22, 23 i 24 de maig amb prop de 1.400 inscrits repartits en sis modalitats: 7 km, 12 km, 21 km, 42 km, 84 km, el quilòmetre vertical i la cursa infantil. El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha destacat la dimensió internacional de la prova, que enguany reunirà participants de 39 nacionalitats diferents, i ha posat en relleu que “ens enorgulleix que 1.400 corredors vinguin a gaudir de les nostres muntanyes i del nostre entorn”. Pel que fa al perfil dels inscrits, el 70% són homes i el 30% dones. Espanya és el país amb més representació, amb 889 participants, seguida de França (231), que segueix creixent amb molt interès. La participació andorrana arriba als prop de 200 inscrits.
Marot també ha recordat que fa set anys que el Comú d’Encamp col·labora amb OTSO en l’organització de l’esdeveniment, que considera “molt important per a la reactivació econòmica” de la parròquia. En aquest sentit, ha anunciat que enguany es reforçarà l’espai de la plaça dels Arínsols amb una gran carpa i quatre punts de restauració “per a oferir un millor servei tant als corredors com a les famílies i acompanyants que se sumarà a l’oferta que també ofereix la parròquia”.
Per la seva banda, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha explicat que d’acord amb les dades de valoració de l’any passat “el 98% dels participants van manifestar que la principal motivació per a venir al país aquests dies era l’OTSO”. Entre els aspectes més ben valorats pels corredors destaquen “el paisatge, així com la durada i la duresa dels recorreguts”. El ministre ha destacat la importància de donar suport a esdeveniments d’aquestes característiques precisament durant la primavera per l’estratègia de desestacionalització.
Inscripcions solidàries i projecció internacional
La 43a edició de l’OTSO Travessa d’Encamp manté els recorregut tradicionals i incorpora diverses novetats. Una de les més destacades és el vessant solidari de les inscripcions: un euro de cada dorsal es destinarà a la investigació del càncer infantil a l’SJD Pediatric Cancer Center Barcelona de l’Hospital Sant Joan de Déu, centre de referència en oncologia pediàtrica al sud d’Europa.
Pel que fa a la competició, la cursa Ultra de 84 km formarà part, per primera vegada, de la Copa d’Espanya de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Val a dir que, paral·lelament, la prova de quilòmetre vertical estarà integrada a la Copa del Món de quilòmetre vertical de la International Skyrunning Federation (ISF).
El director d’OTSO Sport, Jordi Solé, ha assenyalat que “les inscripcions a la cursa de 84k han augmentat considerablement perquè molts corredors d’Espanya volen optar al títol, ja que la nostra és una de les tres proves puntuables”. Sobre el quilòmetre vertical, Solé ha destacat la presència d’atletes d’alt nivell, com el corredor andorrà Arnau Soldevila, campió del món de l’especialitat, gràcies a la inclusió de la prova al calendari internacional de l’ISF.
La modalitat amb més participants serà la de 21 km, amb 377 inscrits. Com a novetat, aquesta distància també incorporarà premis econòmics, igual que les curses de 42 km i 84 km. Els guanyadors rebran 750 euros, els segons classificats 500 euros i els tercers 250 euros. També hi haurà premis per categories d’edat: majors de 19 anys, veterans (+40) i màsters (+50).
L’organització també reforça el compromís mediambiental de la prova. En col·laboració amb Andorra Turisme, es calcularà la petjada de CO₂ generada per l’esdeveniment i es compensarà econòmicament mitjançant projectes i iniciatives ambientals.
Tots els participants rebran un pack de benvinguda amb una samarreta tècnica, una dessuadora, uns mitjons, un mocador tubular i una cinta per al cabell. El disseny d’enguany torna a comptar amb la col·laboració de la marca Kukuxumusu.
Programa i recorreguts
L’esdeveniment esportiu, que començarà divendres, dia 22, a les 18 h amb la cursa de quilòmetre vertical, una prova de menys de 5 quilòmetres de distància i més d’1 quilòmetre de desnivell positiu que s’iniciarà a la plaça dels Arínsols i finalitzarà al Cap del Rep.
El dissabte, 23 de maig, a les 5 h, es donarà el tret de sortida a la cursa de 84 km i, a les 9 h a la de 42 km. La cursa infantil començarà a les 11 h.
Finalment, el diumenge, 24 de maig, les sortides s’iniciaran a les 8 h amb la cursa de 21 km, a les 8:45 h amb la de 12 km i a les 9:30 h amb la de 7 km, totes amb sortida des de la plaça dels Arínsols, al centre d’Encamp. A partir de les 14 h es procedirà a l’entrega de premis, així com a un sorteig de material OTSO per a tots els inscrits.
Us esdeveniment per a viure’l a la plaça dels Arínsols
El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha recordat que l’esdeveniment esportiu s’emmarca en l’estratègia de reactivació econòmica de la parròquia, i que per tant, la concentració de “les arribades i les sortides a la plaça dels Arínsols permet durant tot el cap de setmana amb molta activitat al centre de la parròquia” gràcies a la zona de parades amb material esportiu, així com, espais de gastronomia.