Detinguts cinc conductors en donar positiu per alcoholèmia després de patir un accident de trànsit

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 18 persones durant aquesta darrera setmana (del 12 al 18 de juliol del 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (17) i altres delictes (1). Entre les detencions per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit hi ha cinc conductors que van donar positiu per alcoholèmia després de patir un accident de trànsit, a un d’ells, a més, se li imputa un delicte contra la integritat física i moral, al causar ferits l’accident.

Altres 10 detencions s’emmarquen en la campanya de controls preventius d’alcoholèmia i altres dos van ser aturats en controls rutinaris. Tots ells van donar positiu a la prova d’alcoholèmia, presentant taxes que oscil·len entre els 0,88 g/l i l’1,87 g/l.

D’altra banda, el dimarts 13 a les 07:40 hores a Escaldes-Engordany, es va detenir un home de 38 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia. L’interessat és objecte d’una ordre de recerca judicial amb detenció, per haver desobeït en reiterades ocasions una sentència d’arrest nocturn al centre penitenciari.