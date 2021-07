Martha Roquett, Julia Amor i Guillem Tudó, protagonistes de l’ON-Carrer de dimecres a Ordino

La Fundació ONCA continua amb el cicle ON-CARRER, que aquesta setmana tindrà lloc a Ordino amb un únic dia d’actuacions, el dimecres 21 de juliol.

El cicle de música d’estiu de la Fundació ONCA, amb la col·laboració dels set comuns del país, oferirà tres actuacions en espais diferents de la parròquia ordinenca. El primer grup en actuar serà Martha Roquett, que acompanyada d’un guitarrista oferirà cançons pròpies que parlen d’amor, desamor, il·lusions i somnis. La seva música podria classificar-se com pop, però gràcies a la varietat i amplitud dels seus gustos musicals, es permet barrejar pop amb R & B, techno, dance i fins i tot en algun tema jungle i rock. La seva actuació es durà a terme a les 19 h a la Plaça Major.

La següent formació en actuar serà Julia Amor, format per l’andorrana Júlia Coll, que interpretarà música pròpia, influenciada per artistes com Alice Phoebe, Lou, Cariño, Cabiria o ABBA. A través de sintetitzadors i caixes de ritmes la seva música es pot classificar entre el synth i el dream pop. Amb aquest projecte, Julia Amor vol reivindicar el dret de les dones que pateixen o han patit qualsevol tipus de violència masclistes, a trobar espais segurs on poder expressar-se lliurement i a desprendre’s de les experiències traumàtiques que viuen diàriament. L’actuació serà a les 19.45 h als Jardins de Casa d’Areny-Plandolit.

La darrera actuació de l’ON-CARRER a Ordino anirà a càrrec de Guillem Tudó– la chanson française. L’artista proposa una selecció musical del millors clàssics de la “chanson française” i de les seves millors veus com Edith Piaf, Gilbert Bécaud o encara Charles Aznavour. Peces animades, romàntiques i melancòliques per fer reviure l’essència francesa tant propera al nostre país. Tudó actuarà a les 20:30 h al Prat de Call.