Andorra la Vella engegarà a la tardor una prova pilot de recollida d’escombraries porta a porta

Amb l’objectiu de millorar la gestió dels residus d’Andorra la Vella i Santa Coloma i potenciar la separació correcta de les deixalles, el Comú d’Andorra la Vella engegarà aquesta tardor una prova pilot de recollida de les escombraries porta a porta. Amb aquesta iniciativa, que es farà al setembre a la zona del Cedre de Santa Coloma (concretament, als carrers Esteve Albert, del Contrapàs, Roureda Tapada, del Cedre, Castell de Sant Vicenç) s’implicarà unes 500 llars.

La cònsol major, Conxita Marsol, i el conseller de Sostenibilitat i Innovació, Gerard Estrella, han presentat aquest matí el projecte que, tal com han assenyalat, suposarà una millora en el dia a dia de la parròquia. Conxita Marsol ha remarcat que la recollida porta a porta ha de servir per contribuir a millorar els hàbits de separació de les deixalles per reciclar més i millor i alliberar poc a poc els residus i les males olors de la via pública.

La recollida de residus porta a porta, que funciona amb molts bons resultats en diverses ciutats europees com Barcelona, Brussel·les o Berlín, es farà en uns horaris determinats. Cada dia de la setmana al vespre es recolliran les deixalles tradicionals (l’anomenat residu sòlid urbà), mentre que dos dies per setmana els serveis de neteja s’emportaran tant els envasos com el paper i el cartró. El vidre per reciclar es retirarà un dia a la setmana. A més, es deixarà operativa la minideixalleria de l’aparcament del Cedre perquè els veïns hi puguin dipositar els residus fora dels horaris establerts sempre que ho necessitin.

Per garantir l’èxit de la prova, el Comú facilitarà als veïns bosses de colors, insistint amb la idea que cada deixalla tindrà el seu color assignat perquè puguin fer la correcta tria i el reciclatge dels residus a casa. Les deixalles, a més, s’hauran de deixar al portal dels edificis en uns horaris determinats (de les 21 a les 24 h) per evitar que, tal com ocorre actualment, es llencin les escombraries fora durant tot el dia.

Amb aquesta primera acció, a més, es retiraran 5 punts verds i contenidors de la via pública del centenar que avui hi ha a la zona urbana de la parròquia.

Gerard Estrella ha exposat també les dades de residus domèstics que es generen a Andorra la Vella i Santa Coloma per evidenciar que cal millorar entre tots el procés de triatge de la brossa. Ha destacat que l’any 2019 (abans de la pandèmia) es van generar 10.637 tones de residus (brossa o resta + vidre + envasos + paper-cartó), el que suposa 38.1 tones al dia. L’any passat la xifra va ser una mica inferior: 10.191 tones a l’any i 35,2 tones per dia.

Tant Conxita Marsol com Gerard Estrella han avançat que un cop acabi aquesta primera experiència s’avaluarà la viabilitat de la modalitat de recollida de residus porta a porta i la possibilitat, més endavant, d’ampliar-la a més punts de la parròquia de manera progressiva.

Comunicació als veïns implicats

Per facilitar al màxim l’èxit del procés, en els propers mesos es reforçarà la comunicació amb els veïns implicats. Al llarg d’aquesta setmana el Comú adreçarà una primera comunicació als 514 habitatges que hi participaran per explicar-los el projecte i, al setembre, un cop iniciat el curs escolar, se’ls contactarà de nou per indicar-los els detalls de com s’efectuarà la recollida de residus. A més, es durà a terme una reunió de barri i es facilitaran vies de contacte perquè tothom pugui resoldre els dubtes que vagin sorgint.