Un home emmanillat (iStock)

La Policia ha informat que ha detingut aquesta setmana un home, de 23 anys d’edat i no resident al Principat d’Andorra, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre d’expulsió.

Els agents el van controlar dimecres, a la tarda, al Pas de la Casa i el van traslladar a les dependències policials per a identificar-lo. Se l’havia detingut ja el passat 6 de juny per desobeir una altra ordre d’expulsió.