Un home s’afegeix a la llista de motoristes ferits en accident de trànsit

Imatge d’arxiu d’un accident entre un cotxe i una moto (arxiu/Cletofilia)

Malauradament està sent massa habitual que s’hagi d’informar d’accidents de circulació, en els quals, solen ser motoristes els que acaben sent víctimes de ferides en aquests sinistres. No és cap secret que juntament amb les bicicletes, les motos, són els vehicles més vulnerables, a banda dels vianants -per descomptat-.

Aquest divendres, 23 de juny, no és una excepció. De bon matí, a les 7:14 hores, la Policia ha estat alertada d’un accident que s’acabava de produir a la carretera general número 2, a la rotonda de les Costes, a la parròquia d’Andorra la Vella. S’hi han vist implicats dos vehicles: un turisme Ford Mondeo i una motocicleta Honda amb matrícula andorrana. El conductor de la moto, un home de 57 anys, ha resultat ferit i ha estat traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.