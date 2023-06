El CF Organyà infantil, premiat en una temporada per a emmarcar

La plantilla del CF Organyà infantil, campió de la seva categoria (CF Organyà)

El pavelló municipal d’esports d’Alpicat va ser l’escenari, aquest dijous, del lliurament dels títols de lliga de la temporada 2022-2023 als equips del futbol i futbol sala de la demarcació de Lleida. Un autocar ple de jugadors, tècnics, directius, familiars i aficionats del CF Organyà infantil es va desplaçar a aquesta localitat del Segrià per a recollir la copa que l’acredita com a campió de la lliga, en el marc de la Nit dels Campions que organitza la Federació Catalana de Futbol (FCF).

L’Organyà ha estat l’únic equip de base de l’Alt Urgell que s’ha proclamat campió aquesta temporada, concretament del grup 4 de Segona Divisió. El títol ha estat molt celebrat pels ganxos, un equip modest que no ha pogut recórrer a alevins quan hi havia baixes i que s’ha hagut d’enfrontar a autèntiques escoles de futbol com el FIF, l’AEM i el Segre Atlètic de Lleida. Precisament, el Segre ha estat el gran rival de l’Organyà, ja que la diferència entre els dos equips ha estat de dos punts (79 i 77). Els alt-urgellencs es van plantar a l’última jornada amb la necessitat de guanyar, perquè l’empat donava el campionat als lleidatans, i no van fallar.

El balanç de la temporada ha estat de 25 victòries, 4 empats i una sola derrota, amb 145 gols a favor (màxim golejador) i 26 en contra (mínim golejat). Aquestes dades reflecteixen l’autoritat dels nois d’Ignasi Solà al llarg de la competició.

Els campions són: Pol Espluga, Joseph Rodríguez, Brayan Plasencia, Heyser Lichtenauer, Gustavo Coelho, Fares Bouhalhal, Fabio Alonso, Jesús Obach, Oriol Espar, Ermengol Majoral, Josep Cortès, Jan Francisco, Iker Valero, Albert Planavila, Ainara Ibáñez, Pa Sule Camara, Jordi Pujades i Aram Garcia. L’entrenador és Ignasi Solà i els delegats, Xesco Espar i Marc Cortès.