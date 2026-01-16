Detingut per conduir anant begut i tenir un accident en què una dona va resultar ferida

Una dona de 39 anys i conductora d’un turisme va resultar ferida aquest passat dijous, al vespre, en un accident de circulació, entre dos cotxes. Els fets van produir-se a la carretera general número 2 (CG2), a l’avinguda de la Bartra, a Encamp. Es dona la circumstància que, el conductor de l’altre vehicle, de 31 anys, va ser detingut per conduir amb una taxa d’alcoholèmia d’1,05.
L’esmentat sinistre de trànsit va tenir lloc al voltant d’un quart de vuit del vespre d’ahir dijous, 15 de gener. El servei de Policia va rebre l’avís alertant del succés a les 19:12 hores.