Alt Urgell: Detenen la cuidadora d’una parella d’avançada edat per apropiar-se de 115.000 euros

Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir, aquest dijous, una dona de 57 anys, com a presumpta autora de dos delictes d’estafa, usurpació d’estat civil, administració deslleial i furt. A finals de l’any passat una veïna de l’Alt Urgell, de 89 anys, es va presentar a la comissaria de la Seu d’Urgell per a denunciar a la seva cuidadora. La senyora hauria contractat a principis d’estiu a aquesta persona com a assistent ja que tant ella com el seu marit, de 92 anys, són totalment dependents.
La cuidadora tenia accés al seu domicili i estava autoritzada a realitzar les gestions bancàries que li encarregaven ja que ells difícilment s’hi podien desplaçar. A finals d’any, però, la senyora va anar a l’oficina bancària amb una altra acompanyant i es van adonar que haurien realitzat, sense el seu coneixement, deu retirades d’efectiu amb un import total de 4.800 euros i una transferència bancària de 50.200 euros. També es van adonar que l’apunt a la llibreta de la transferència estava manipulat, esborrant les dues xifres inicials per a simular un valor de tan sols 200 euros.
A més, van constatar que del compte del seu marit també haurien realitzat retirades no autoritzades. Concretament, 107 retirades d’efectiu per un valor total de 59.180 euros.
A partir d’aquí també va descobrir que li faltaven joies, monedes i altres objectes de valor que tenia a la casa. Els Mossos van obrir una investigació per a concretar els il·lícits penals i constatar la responsabilitat de la cuidadora.
Els investigadors van constatar que la transferència més important es va realitzar directament a un compte de la cuidadora i que, efectivament, seria la persona que havia retirat els diners. També van constatar que hauria venut joies a diferents establiments de compravenda de la comarca i que actualment encara s’estan analitzant.
Aquesta persona s’hauria aprofitat de l’especial vulnerabilitat de les víctimes, per edat i que no tenien tutela de cap familiar directe.
La investigació va concloure aquest dijous amb la detenció de la presumpta autora dels fets pels delictes d’estafa, administració deslleial i furt. També per usurpació d’estat civil al presentar un contracte de treball al seu nom amb la signatura manipulada.
La detinguda ha passat aquest matí de divendres a disposició judicial davant el Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.