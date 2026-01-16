Desembre es tanca amb 198 demandants en cerca de feina (-11,6%)

Les dades mensuals del Servei d’Ocupació, comptabilitzades l’últim dia del mes de desembre de 2025, assenyalen que el nombre global de demandants en recerca de treball a final de mes és de 198 persones, amb una variació respecte al mes anterior del -11,6% (224 persones) i un -17,8% inferior al mateix mes de l’any anterior (241 persones).
El nombre de demandants en millora de feina a final de mes és de 210 (215 el mes anterior), fet que representa una variació mensual del -2,3% i una variació del +9,4% respecte al desembre de l’any 2024 (192 persones).
El nombre de demandants de serveis a final de mes és de 75. D’aquests, hi ha 1 demandant en situació de baixa mèdica superior a 6 mesos. La variació respecte al mes anterior en el cas dels demandants de serveis en situació d’ocupació és de -1 persona (75 persones el mes anterior) i pels demandants en situació de baixa mèdica la variació és nul·la.
El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 1.727 (1.909 el mes anterior), equivalent a una variació mensual del -9,5% i una variació del -7,1% respecte al desembre de l’any 2024 (1.859 ofertes de treball).
El nombre de persones beneficiàries de l’ajut econòmic per desocupació involuntària decretada per Govern és de 9, el que representa una variació nul·la respecte al mes anterior i una variació del -35,7% respecte al desembre de l’any passat (14 persones).
Aquest mes de desembre s’han fet 16 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació i cap mitjançant els programes de treball temporal.
Del total de persones inscrites al Servei d’Ocupació, n’hi ha 61 que van trobar feina pels seus propis mitjans.