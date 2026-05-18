Detingut per agredir la seva mare un cop activat un codi lila per part de l’hospital

Divendres a la tarda, a Encamp, un home de 52 anys va ser arrestat pel servei de Policia com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral i contra l’honor. La detenció es va efectuar després que l’hospital donés l’avís per un codi lila. L’home hauria agredit i amenaçat de mort la mare amb un ganivet. Durant la detenció, el presumpte agressor va insultar i amenaçar els policies interventors.
Cinc detencions per alcoholèmia
Per altra banda, cinc persones més han estat detingudes la darrera setmana per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta d’homes d’entre 19 i 51 anys controlats amb taxes d’alcoholèmia de 0,88 a 1,86.