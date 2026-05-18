L’Handbol Serradells culmina una temporada històrica i aconsegueix l’ascens a Primera Catalana

L’Handbol Club Serradells ha escrit aquest cap de setmana una de les pàgines més importants de la seva història recent després d’aconseguir l’ascens a Primera Catalana al terme d’una temporada marcada per la constància, el compromís i el creixement col·lectiu de l’equip. Els de Pau Pérez afrontaven l’última jornada amb opcions d’ascens, però la derrota per la mínima de l’Handbol Montcada, dissabte, va deixar el camí pràcticament encarrilat per als andorrans, que ja no depenien del resultat del seu partit per a certificar matemàticament l’ascens de categoria.
En aquest context, el Serradells va acabar cedint, diumenge, per un ajustat 31 a 29 en un duel intens i sense transcendència classificatòria definitiva, però que va tornar a demostrar el caràcter competitiu de l’equip fins als darrers instants.
El conjunt tricolor tanca així una temporada excel·lent amb un balanç de 39 punts, fruit de 18 victòries, 3 empats i 9 derrotes registres que han permès al club completar el seu segon ascens consecutiu i consolidar-se com un dels equips més competitius de la categoria.
En l’àmbit individual, cal destacar la gran temporada de l’extrem Albert Ciordia, que ha finalitzat com el tercer màxim golejador de la categoria amb un total de 181 gols, convertint-se en una de les peces ofensives més determinants del campionat.
Aquest ascens arriba després d’un any d’alt nivell competitiu, en què el Serradells ha estat capaç de plantar cara a tots els rivals de la categoria, perdent molts enfrontaments per diferències mínimes i demostrant que l’equip estava preparat per competir entre els millors.
Més enllà dels resultats, el Serradells ha demostrat ser un equip amb identitat pròpia, amb una estructura cada cop més consolidada i amb una plantilla que ha sabut evolucionar jornada rere jornada. El repte ara serà adaptar-se a les exigències de Primera Catalana, una categoria que obligarà el club a continuar fent passos endavant en tots els àmbits.
Els tricolors tanquen el curs havent assolit el gran objectiu de la temporada i amb la sensació d’haver construït una base sòlida per a continuar creixent en el futur.