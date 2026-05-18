S’inicia el desmuntatge del parc solar de Grau Roig

FEDA ha començat el desmuntatge del parc solar de Grau Roig, després dels danys produïts en els panells el passat mes de març a causa de l’acumulació de neu. Amb el desmuntatge, que tindrà una durada aproximada de quatre setmanes, es comença el camí per a la reconstrucció del parc, prevista per al 2027.
Els treballs consistiran en la retirada de la totalitat dels panells fotovoltaics, que permetrà verificar quins estan en condicions de ser reaprofitats quan es torni a construir el parc. Aquesta mesura és necessària perquè les plaques en bon estat es troben disperses al llarg de la instal·lació i en la reconstrucció hauran de posar-se juntes. En la resta del parc, es posaran panells diferents, ja que des de la construcció d’aquesta infraestructura la tecnologia ha avançat molt ràpidament i s’aprofitarà per a maximitzar l’eficiència de la instal·lació.
Pel que fa al rendiment del parc, en els seus tres anys de funcionament s’ha demostrat que la producció ha complert amb les previsions establertes per FEDA i que la instal·lació ha funcionat correctament a nivell elèctric, amb uns resultats al tomb dels 1,5 GWh anuals.
En paral·lel als treballs de desmuntatge i la preparació del futur parc fotovoltaic, FEDA ha avançat en l’anàlisi i auditoria de l’accident. Així, tal com ja apuntaven les primeres anàlisis tècniques realitzades per FEDA, en l’informe pericial preliminar es conclou que la causa del trencament de les plaques va ser la fallada de l’estructura, i s’indica que això es va produir per un mal disseny dels elements que havien de garantir el suport de la càrrega de neu. Aquests elements estaven dimensionats per a una càrrega molt inferior a la que s’ha de preveure per normativa.
Per part de FEDA, el projecte sol·licitat sí que incloïa tots els requeriments tècnics i necessaris tenint en compte l’alçada del parc, les càrregues de neu i les condicions de vent. Així doncs, FEDA està iniciant els tràmits legals per a poder reclamar les pèrdues ocasionades.