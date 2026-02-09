Detenen un home per agredir la parella i als agents que van intervenir per a aturar-lo

El servei de Policia va detenir, la matinada de diumenge a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella, un home de 33 anys com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral i contra la Funció Pública. L’arrest es va efectuar després que les patrulles de policia que es trobaven fent una prevenció a la zona van veure l’home agredir la parella al carrer.
Quan els agents del servei de l’ordre van intervenir per a aturar-lo i socórrer la dona, l’home s’hi va resistir violentament i també els va agredir causant-los algunes lesions, així com danys al vehicle policial.