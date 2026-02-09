Tres detinguts per alcoholèmia, un per conduir amb el permís suspès i, un altre, per crear un document privat inautèntic

Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, els darrers dies, la Policia ha detingut tres persones. Es tracta de dos conductors de 23 i 30 anys controlats a Andorra la Vella amb taxes d’1,09 i 1,66, i d’un altre home, de 22 anys, a qui es va arrestar a la frontera del riu Runer amb una alcoholèmia d’1,70.
També a la frontera hispanoandorrana, la Policia va detenir un home de 27 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Tenia una ordre de recerca judicial amb detenció per la creació d’un document privat inautèntic.
Arrestat per conduir amb el permís suspès
Finalment, un home de 39 anys va ser arrestat pel servei de l’ordre, a Andorra la Vella, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia. L’individu va ser controlat conduint amb el permís suspès.