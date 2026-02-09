Mònica Doria segueix amb la seva pretemporada a la Reunió

By:
On:
In: Esports
Mònica Doria (a la dreta) en un dels podis aconseguits (FACC)
Mònica Doria (a la dreta) en un dels podis aconseguits (FACC)

La piragüista, Mònica Doria, continua preparant la temporada i ho fa amb bones sensacions, sumant tres terceres posicions en les diferents modalitats disputades, a la Run Slalom, la Reunió. Doria ha aconseguit el bronze en kayak cross, en una prova exigent en què s’ha vist superada únicament per Camille Prigent, que s’ha endut la victòria, i Marjorie Delassus, segona classificada.

A més, la palista andorrana ha finalitzat tercera en eslàlom i també en la modalitat de short slalom, completant un cap de setmana de competició orientat a sumar ritme i hores de treball en situació real de cursa.

Aquestes proves s’emmarquen dins d’un període de bones setmanes de preparació per a Doria, que continua intensificant el treball específic a l’aigua

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]