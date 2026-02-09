Mònica Doria segueix amb la seva pretemporada a la Reunió

La piragüista, Mònica Doria, continua preparant la temporada i ho fa amb bones sensacions, sumant tres terceres posicions en les diferents modalitats disputades, a la Run Slalom, la Reunió. Doria ha aconseguit el bronze en kayak cross, en una prova exigent en què s’ha vist superada únicament per Camille Prigent, que s’ha endut la victòria, i Marjorie Delassus, segona classificada.
A més, la palista andorrana ha finalitzat tercera en eslàlom i també en la modalitat de short slalom, completant un cap de setmana de competició orientat a sumar ritme i hores de treball en situació real de cursa.
Aquestes proves s’emmarquen dins d’un període de bones setmanes de preparació per a Doria, que continua intensificant el treball específic a l’aigua